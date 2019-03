« Amours solitaires », le compte Instagram qui compile vos plus belles déclarations d’amour 2.0

Si vous souhaitez partager aux yeux de tous les plus belles déclarations que vous avez écrites ou reçues par messages, vous pouvez le faire via le site internet d’ Amours Solitaires . Morgane Ortin garantit l’anonymat des messages postés sur son compte Instagram. Et si au contraire, vous n’envoyez pas souvent ce genre de déclaration à votre moitié, votre famille ou vos amis, il serait peut-être temps d'oser appuyer sur la touche "envoyer" du message que vous avez écrit et qui attend d'être lu, enfin.

Et puisque l'amour ne se limite pas à celui que l'on peut ressentir pour sa moitié, Morgane Ortin a également lancé le compte Amours Familières , pour les échanges d'amour entre membre d'une famille et Amours Amicales parce qu'il est bon de rappeler à nos amis qu'on les aime!

Très vite, Morgane commence à recevoir des copies de messages d’internautes lui partageant des déclarations d’amour, de rupture, de manque. Morgane Ortin décide de les publier sur le compte Instagram d’Amours solitaires et fonctionne au cour de cœur, elle publie ceux qui ont un caractère universel. Pour Morgan Ortin, ce compte Instagram a un impact sur la vie des gens : il permet à tous et de manière anonyme, de se laisser aller à ses sentiments, d’exprimer ses émotions, de faire ressortir sa sensibilité.

Lancé en février 2017, le compte Instagram recense aujourd’hui un nombre d’abonné vertigineux : 430 000 followers ! Derrière ce compte romantique se cache Morgane Ortin, 27 ans. Ancienne directrice éditoriale d’une maison d’édition spécialisée dans le genre épistolaire. Morgane Ortin a commencé ce compte dédié à l’amour en y publiant ses propres messages et ceux de son petit-ami, afin de pouvoir garder des traces de leurs échanges en cas de perte de téléphone ou de bug de cloud. " Quand je parle de lettres d'amour par SMS, la plupart de gens me rient au nez. Mais c'est une correspondance à part entière" explique Morgane Ortin au Huffington Post.

Autrefois les amoureux s'envoyaient des lettres d'amour par pigeons voyageurs, aujourd'hui, les déclarations n'ont pas disparues mais elles s’envoient et se lisent par sms, whatsapp et messenger.

Quand Instagram devient de la littérature

« Amours solitaires », le compte Instagram qui compile vos plus belles déclarations d’amour 2.0 - © Tous droits réservés

" Amours solitaires " c’est désormais aussi un livre publié aux Editions Albin Michel. Morgane Ortin a sélectionné 278 messages parmi les 25 000 messages qu’elle a reçus et en a composé une belle histoire d’amour. Le livre est présenté comme un roman épistolaire moderne. La mise en page est semblable à celle des SMS de nos smartphones pour ne pas perdre en authenticité.

Vous allez pouvoir y lire les premières déclarations d’un couple, l’excitation du début de relation, les sextos, les messages de dispute, de rupture, de reconquête et de réconciliation.

Malgré la technologie et l’instantanéité des conversations, on découvre via Amours Solitaires que notre époque n’a pas perdu en romantisme et en poésie et ça, ça nous met du baume au coeur!