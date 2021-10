A VOIR : deux webséries qui interrogent les relations amoureuses

Alors qu’il n’y a jamais eu autant de manières de trouver l’amour, comment s’aime-t-on en 2021 ? Au-delà du modèle du couple traditionnel, quelles sont les nouvelles manières d’aimer ? Pas facile de parler ouvertement d’amour, de sexualité et de couple quand il ne s’agit pas des schémas classiques imposés par la société. Pourtant iel.s sont de plus en plus nombreux.ses à déconstruire les modèles traditionnels et à explorer de nouvelles façons d’aimer. Pour explorer ces nouvelles visions de couples et d’amour, nous vous recommandons deux webséries qui abordent cette thématique avec sensibilité, justesse et respect.

1. TIPIK LOVE

Tipik Love - 04 - Alexandre (4/8) - 15/10/2021 Alexandre a un parcours pour le moins atypique. Après un bref passage à l’École Royale Militaire puis des études d’éducation physique à l’UCL, Alexandre commence sa vie professionnelle. Mais très vite il va se poser des questions sur sa foi et sur son couple… Depuis ses 6 ans, il sent l’appel de Dieu. Après de longues réflexions, il quitte la vie civile en 2013 pour rentrer au séminaire et devenir prêtre. Mais Comment aime-t-on quand on est dans les ordres ? Comment se sent-on amoureux quand l’être aimé est invisible ?

2. LOVS