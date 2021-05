A la Chasse aux œuvres d'art miniatures dans les rues de Brooklyn

Zack Obid en tremble littéralement d'émotion: il vient de trouver un tableau miniature lors d'une des "chasses au trésor" organisées chaque semaine par un artiste dans le quartier new-yorkais de Greenpoint, à Brooklyn.

En trois ans, Steve Wasterval estime avoir peint, puis caché, quelque 80 tableaux miniatures représentant ce quartier des bords de l'East River, autrefois à forte population d'origine polonaise, et aujourd'hui branché et prisé des artistes.

"Je voulais offrir mon art, l'accrocher aux murs, dans les rues", a indiqué le peintre à l'AFP depuis son studio de Greenpoint, ex-atelier de fabrication de crayons de couleurs.

"Mais comment les accrocher? Et puis les gens les auraient immédiatement enlevés (...) Je me suis dit qu'il fallait faire des tableaux miniatures et les cacher pour que les gens les trouvent", dit-il.

Quasiment chaque fin de semaine, il publie sur son compte Instagram une photo d'un tableau minuscule, devant le lieu - toujours à Greenpoint - qui l'a inspiré.

En quelques minutes, une dizaine de personnes apparaissent, qui se mettent à chercher cette œuvre de 3,8x5cm, partout, derrière un mur, sous un escalier de secours...

Parfois, l'artiste est dans les parages, parfois pas. Quand on lui demande, il donne aux "chasseurs" des indices, par messages directs sur le réseau social.