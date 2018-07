4chan, Reddit : mème combat

Des chercheurs internationaux ont été chargés de déterminer les mèmes les plus populaires sur le web. Et les résultats ne sont pas très rassurants.

Ils venaient de plusieurs universités américaines, britanniques et chypriotes, des chercheurs ont fouillé pendant deux ans dans les recoins du web pour sacrer les mèmes les plus partagés sur Internet. Pour rappel, un mème est un élément (image, texte, vidéo, concept) décliné et diffusé en masse sur Internet, provenant bien souvent de la culture populaire. Si au départ, ils étaient utilisés à des fins humoristiques, certains sont aujourd’hui récupérés par l’extrême droite sur le web. Les chercheurs ont donc sondés plusieurs millions de fichiers provenant de quatre sites communautaires, l’imageboard /pol/ sur 4chan, Reddit, Twitter et Gab.

Les quatre sites sont assez différents et fréquentés de manière très éclectique, ainsi sur 4chan où l’on dit que s’est jouée la victoire de Trump, ce sont des mèmes liés à “Pepe The Frog” qui sont les plus partagés. Le symbole de l’extrême droite et ses variantes, dont nous avions déjà parlé ici occupent les deux premières places, la quatrième et la cinquième alors que la troisième marche est attribuée à un mème antisémite (“Happy Merchant”). Un classement vraiment pas réjouissant mais pas étonnant quand on connaît les tendances actuelles de 4chan. Du côté de Gab, c’est à peu près la même rengaine avec les mèmes “Smug Frog”, “Pepe The Frog” et des images faisant référence aux Républicains et à Trump dans le classement. Le mème numéro 1 est “Jesusland”, qui évoque les 30 Etats qui ont voté pour l’éléphant des Républicains.

Sur le réseau social Twitter, ce sont des mèmes à l’esprit un peu plus bon enfant qui sont plébiscités comme le “Roll Safe” où l’acteur Kayode Ewumi fait ce geste mythique et à qui l’on attribue souvent des conseils inutiles ou des constats absurdes, l’”Arthur’s Fist” qui vient de la série télévisée pour enfants et qui montre un gros plan du poing serré du héros et l’”Evil Kermit” qui vient d’un épisode du Muppet Show. Chez Reddit, on retrouve encore quelques dérivés de Pepe mais aussi la “ManningFace” en première position, une image où l’on voit le quaterback Peyton Manning avec une drôle de cagoule sur la tête et qui est devenue une blague bait-and-switch, le “Roll Safe” mais aussi le “That’s the Joke”, un mème qui explique de façon condescendante la chute d’une blague.