« +32» la nouvelle série Instagram de la RTBF donne des visages à la migration

Six portraits pour six trajectoires

Au cours des semaines et des posts Instagram en photos, illustrations et video, la série “+32” déroule chaque his­toire en chapitres. Retraçant le "avant", le "pendant", et même parfois le "après", la vie en Belgique. Sur une période de 3 mois, nous découvrirons l'histoire de Phung, qui a fuit la guerre du Vietnam avec ses frères et sa soeur; celle d'Alvin est né en Belgique il y a 25 ans de parents congolais et futur éducateur spécialisé ou encore celle d'Arnold, d'origine albanaise, DJ qui rêve de fonder son propre label. Et en guest star, "+ 32" racontera l'histoire de Medhi... Medhi François Carcela-Gonzalez. Un joueur emblématique du Standard, bien sûr... et avant tout une icône liégoise.