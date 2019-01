30.000 oeuvres du Cleveland Museum accessibles en ligne

Encore un musée qui passe à la numérisation de ses collections dans une démarche d’accessibilité et au nom de la préservation.

Le Cleveland Museum of Art est un musée d’art fondé en 1913 dans l’Ohio. Il possède une importante et riche collection comprenant de l’art précolombien, médiéval et asiatique. Le musée a décidé de rendre accessibles pas moins de 30.000 oeuvres en ligne et dans le domaine public.

La direction a décidé de constituer une collection numérique pour “faire un don éternel à l’humanité”. Un don qui va avec la philosophie du fondateur du Cleveland Museum, Jeptha Wade. 30.000 oeuvres représentent la moitié des possessions du musée, elles ont été mises dans le domaine public pour que tout un chacun puisse s’en servir, sauf à des fins commerciales. Parmi les oeuvres que l’on trouve désormais en accès libre, des tableaux d’El Greco, de Manet, Van Gogh, Degas, Le Caravage, Rubens, Rodin et bien d’autres.

Les oeuvres peuvent être téléchargés en haute résolution en format .tiff ou .jpg. Plusieurs milliers d’autres oeuvres sont encore attendues pour permettre à tout le monde de profiter des collections du musée de façon dématérialisée. Encore une bonne nouvelle pour tous les amoureux de l’art, les enseignants et chercheurs.

Retrouvez la collection numérique du musée ici.

Pour l’occasion, le Cleveland Museum a même fait une vidéo pleine d’émotion :