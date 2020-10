Les Chiroux, Centre culturel de Liège

Le Centre culturel de Liège "Les Chiroux" est un acteur incontournable de la culture en Cité ardente.

Depuis plus de 30 ans, il coopère directement avec les associations du territoire de Liège et de ses environs pour promouvoir la culture sous toutes ses formes. Concerts, expositions, conférences, ateliers, spectacles, festivals...ce ne sont pas les activités qui manquent aux Chiroux !

Les Chiroux sont également à l'initiative de plusieurs événements et projets culturels d'envergure : le Festival Babillage, TempoColor, la Biennale de l’Image Possible, Galerie Satellite, Ilo citoyen. Ils portent également de nombreux projets favorisant la citoyenneté locale et mondiale. Le Centre d’expression et de créativité "Les ateliers04" est intégré au Centre culturel en collaboration avec les autres Centres culturels liégeois avec lesquels se construit une action culturelle intensifiée sur l’intégralité de la ville de Liège.

Les Chiroux développent également un projet de diffusion des arts de la scène au départ d’une salle de 188 places et d’une série de salles associées. Au centre de ce projet de diffusion se retrouvent des propositions orientées vers le jeune public, la musique d’écoute et la danse.

Qu'y faire ? Qu'y voir ?