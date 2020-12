Le meilleur du court métrage belge à voir gratuitement en ligne du 17 au 22 décembre

Le Jour le Plus Court revient du 17 au 22 décembre pour une 7e édition inédite afin de célébrer la richesse et la diversité du court métrage belge. Durant 6 jours, 29 films primés ces dernières années sont disponibles gratuitement en vidéo à la demande sur www.lejourlepluscourt.be. De l’animation à la fiction, tous les courts sont permis !

Au programme de cette édition, 29 courts métrages belges récent et primés lors des 5 dernières éditions des Magritte (la cérémonie primant les meilleurs films belges francophones de l’année) et des festivals belges les plus prestigieux. 19 fictions, 9 animations et 1 documentaire : une sélection qui rassemble ce qui se fait de mieux dans le format court en Belgique francophone !

Tous les films sont accessibles sans interruption durant 6 jours autour du jour le plus court de l’année (21 décembre), gratuitement sur le site internet du Jour le Plus Court.

La crème du court métrage

Parmi les courts à dévorer fin décembre : des animations pour petits et grands (Le lion et le singe, La foire agricole, La bague au doigt, Sous le cartilage des côtes ou encore Dernière porte au Sud) et des fictions pour tous les goûts (Le plombier, D’un château l’autre, Avec Thelma, Une sœur, Matriochkas, Icare, Paul est là, Complices…).

Au total, près de 12h de contenus seront à (re) découvrir depuis mobile, tablette ou ordinateur. Les internautes peuvent également noter les courts métrages et peut-être remporter un an de cinéma gratuit sur Sooner, la plateforme VOD belge. 29 cadeaux de Noël avant l’heure pour finir 2020 sur une note festive !

En TV et on VOD

Le Jour le Plus Court s’exporte également à la télévision : une nuit consacrée au court métrage est prévue du 20 au 21 décembre sur La Trois. Pas moins de 20 courts métrages belges sont programmés, dont les fictions Détours, I was still there when you left me, Air comprimé, Mother’s, Les jouvencelles, Bruxelles-Beyrouth et plusieurs animations, dont Saigon sur Marne et Tutu. Tous ces courts sont également à voir dès le 17 décembre sur Auvio.

Et la sélection ne s’arrête pas là : Sooner propose également un focus sur le Jour le Plus Court, comprenant près de 50 films belges. La totalité de ces films sont accessibles ici via son service SVOD (streaming illimité via abonnement, avec 14 jours gratuits en version d’essai).

Pour découvrir les courts métrages, c’est par ici !