ZZ Top jouera à Londres pour son 50ème anniversaire

Les rockeurs américains de ZZ Top ont annoncé trois dates européennes l'été prochain pour marquer leur retour sur scène en l'honneur du cinquantenaire de leur groupe.

Billy F Gibbons (chanteur et guitariste), Dusty Hill (bassiste) et le batteur Frank Beard ont formé le groupe ZZ Top en 1969 au Texas. Ils ont connu la gloire mondiale grâce à l'album "Eliminator" paru en 1983. Ils figurent au Rock and Roll Hall of Fame depuis 2014 et leur dernier album en date, intitulé "La Futura", est sorti en 2012.



L'année prochaine, le groupe marquera son 50ème anniversaire avec une tournée qui passera par Prague le 19 juin, Barcelone, le 5 juillet, et Londres le 12 juillet. Des dates supplémentaires devraient bientôt être annoncées dans une dizaine d'autres pays.

"Cela fait 50 ans et je pense que nous commençons à être plutôt bons!", a commenté Billy Gibbons sur le site internet de SSE Arena (Barcelone). "Nous sommes aussi heureux de jouer à Barcelone cet été que nous l'étions quand nous jouions à Beaumont (Texas) en 1969. Les barbes sont, peut-être, un peu plus longues, mais pas grand-chose d'autre a changé et nous espérons que cela restera ainsi."



La billetterie du concert londonien ouvrira le 16 novembre à 10h.