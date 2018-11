Zayn s'associe avec Nicki Minaj sur "No Candle No Light"

Pitchfork rapporte qu'il s'agit de la toute première collaboration entre les deux artistes.

Pour l'ancien membre de One Direction, ce nouveau titre fait suite aux morceaux "Let Me", "Sour Diesel", mais aussi "Too Much". Son premier album "Mind of Mine” est sorti il y a deux ans. Quant à Nicki Minaj, on a pu l'entendre sur le morceau de Tyga "Dip". Elle a dévoilé en août son dernier album, "Queen".