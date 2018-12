Zayn Malik joue les romantiques avec le single "There You Are"

Zayn profite de la sortie du très sentimental "There You Are", extrait de son nouvel album "Icarus Falls", pour en révéler la pochette.

La sortie du single "There You Are" précède de peu celle de l'album "Icarus Falls", prévue ce 14 décembre. Cet album de 27 titres contient des morceaux déjà connus tels que "Rainberry", "Good Years", "Let Me", "Sour Diesel", "Entertainer", "No Candle No Light (feat. Nicki Minaj)", "Fingers" et "Too Much" (feat. Timbaland).

La pochette est illustrée d'ailes biomécaniques entourées de flammes bleues en référence au titre de l'album. "Icarus Falls" prend la suite du premier album en solo de l'ex-membre de One Direction : "Mind of Mine" (2016).