Zayn dévoile une reprise de "Allah Duhai Hai"

L'ancien membre du groupe britannique One Direction vient de partager son interprétation de "Allah Duhai Hai", un morceau issu du film indien "Race 3" qui met en scène la star Salman Khan.

Après avoir dévoilé un duo avec la rappeuse Nicki Minaj, Zayn Malik offre à ses fans une reprise du titre "Allah Duhai Hai", que l'on a pu entendre dans le troisième volet de la saga cinématographique "Race" avec la superstar bollywoodienne Salman Khan.

Cette chanson est la dernière d'une série de nouveaux morceaux que Zayn a publiée au cours des derniers mois, dont une reprise du tube d'Elvis Presley "Can't Help Falling in Love" dévoilée cet été.