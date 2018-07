Young Thug et Lil Uzi Vert dans le clip horrifique de "Up"

Les deux rappeurs s'offrent une incursion dans un univers étrange pour le clip de "Up".

C'est dans un lieu étrange, paré de rideaux rouges et au sol noir et blanc que les deux artistes viennent interpréter leur titre. Ils sont accompagnés par des jeunes femmes dont les tenues évoquent le monde occulte.

"Up" est issu du dernier album de Young Thug, "Hear No Evil". L'opus compile des collaborations avec Nicki Minaj et 21 Savage. L'année dernière, le rappeur était sur une mixtape faite à deux mains avec Future "Super Slimey".

Regarder le clip de "Up" de Young Thug et Lil Uzi Vert :