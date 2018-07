Years & Years partage le clip de "All For You"

Alors que le nouvel album de Years & Years sort aujourd'hui, le groupe a décidé de dévoiler le clip de "All For You" qui laisse entrevoir l'univers de "Palo Santo".

"Palo Santo" est le titre de ce nouvel album studio mais c'est surtout un monde imaginé par le leader du groupe, Olly Alexander, qui figure dans le clip. Ce monde est peuplé d'androïdes qui organisent des cabarets humains dans l'espoir de ressentir de véritables émotions.



Dans le clip de "All for You" -- un titre de club entraînant dévoilé la semaine dernière -- on découvre Olly Alexander à l'écoute de ceux qui recherchent des sensations, répondant à leurs appels via une hotline vintage et caricaturale.

L'album "Palo Santo" est disponible depuis ce vendredi 6 juillet. Years and Years est actuellement en tournée mondiale et fera un arrêt en France le 22 juillet prochain à l'Hippodrome de Longchamp à l'occasion du Festival Lollapalloza. Le groupe sera au Lotta Arena à Anvers le 7 février 2019.