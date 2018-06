“Work” de Rihanna et “24 K Magic” de Bruno Mars dépassent le milliard de vues sur YouTube

Il s'agit de la cinquième vidéo milliardaire pour Bruno Mars. En effet, avant de faire passer le clip de "24K Magic" au-delà de la barre du milliard, le musicien a aussi transformé l'essai avec les clips de "Uptown Funk!” avec Mark Ronson, "That's What I Like", "The Lazy Song" et "Just the Way You Are".

Parmi les artistes masculins, Bruno Mars se retrouve en compétition avec le chanteur colombien Maluma rapporte Billboard, juste derrière le leader de la discipline Justin Bieber, qui peut se targuer d'avoir six vidéos milliardaires.

Quant à Rihanna, "Work" est sa quatrième vidéo à franchir le milliard après "This Is What You Came For" avec Calvin Harris, "Love The Way You Lie" avec Eminem et "Diamonds". Elle s'oppose ainsi à Nicki Minaj et Katy Perry qui peuvent elle aussi se targuer d'avoir quatre clips milliardaires.