"Want you in my room", le nouveau morceau vitaminé de Carly Rae Jepsen

Comment se préparer pour un rencard ? La réponse est dans "Want you in my room", le dernier clip tout en couleurs de la pop star canadienne Carly Rae Jepsen, l'interprète de "Call Me Maybe". Dans un univers pastel, qui se partage entre chambre à coucher et plage, la jeune femme multiplie les tenues, en vue de son rendez-vous amoureux.

"Want you in my room" est à retrouver sur le dernier album de la musicienne, "Dedicated", sorti en mai dernier. Ce single est le dernier en date à avoir été mis en images, après "Now that I found You" ou encore "Too Much" et "Party for one".

Pour plus d'informations sur le nouvel album, consultez le site officiel de l'artiste.