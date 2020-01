"Walls", le nouveau single de Louis Tomlinson

À quelques jours de la sortie de son premier album, Louis Tomlinson, ancien membre du groupe One Direction, offre à ses fans le clip de "Walls". Au programme : balade dans le désert, scène surréaliste où Tomlinson se retrouve perché sur une chaise en haut d’un mur en briques, et même un soupçon de One Direction. Car seuls les fans au regard acéré pourront remarquer dans le clip que les quatre silhouettes de dos ne sont pas sans rappeler la formation britannique.

RollingStone.com rapporte que le morceau "Walls" aurait été coécrit par Noel Gallagher, un ancien membre du groupe Oasis. Il sera à retrouver sur l’album du même titre attendu pour le 31 janvier, sur lequel figureront aussi "Don’t Let It Break Your Heart", "We Made It", "Kill My Mind" ou encore "Two of Us". Le musicien viendra le défendre publiquement dans le cadre d’une tournée mondiale, qui débutera à Barcelone le 9 mars prochain et sera de passage le 18 mars à l’Olympia à Paris.

Avec "Walls", Louis Tomlison sera le dernier des "ex-membres" de One Direction à sortir un disque. Niall Horan s’était manifesté en 2017 avec "Flicker", Zayn Malik l’avait suivi avec "Icarus Falls" en 2018, après "Mind of Mine" paru en 2016. Harry Styles et Liam Payne ont également fait paraître chacun un disque l’année dernière : "Fine Line", le deuxième opus de Styles et "LP1", le premier de Payne.