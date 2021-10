Vente aux enchères d’objets rock : un dessin de Kurt Cobain et des écrits de Led Zeppelin bientôt en vente à New York

Le mois prochain, des paroles manuscrites de la chanson de Led Zeppelin "Kashmir" et un dessin réalisé par le leader de Nirvana, Kurt Cobain , seront mis aux enchères, rapportent jeudi les magazines de musique Rolling Stone et Louder.

La vente aux enchères d’objets rock aura lieu à New York les 19 et 20 novembre. La vente publique est organisée par la maison américaine Julien’s Auctions .

Parmi les pièces majeures figure un papier du Whitehall Hotel sur lequel le leader de Led Zeppelin Robert Plant a griffonné les paroles de la chanson "Kashmir" . Sa valeur est estimée entre 200.000 et 300.000 dollars (170.000 à 260.000 euros).

Robert Plant , chanteur et harmoniciste britannique dont la réputation internationale s'est établie avec le groupe rock Led Zeppelin, sur scène au Fredriksten Festning le 2 juillet 2019 à Halden, Norvège. © Per Ole Hagen/Redferns

Une œuvre d’art de Kurt Cobain est également proposée. Il s’agit d’un dessin que le chanteur de Nirvana a signé sous le nom de "Kurdt Kobain" et dont la valeur est estimée entre 10.000 et 20.000 dollars . Une photo couleur de Cobain à 15 ans sera également mise aux enchères.

Lors des enchères, il sera aussi possible de se procurer un MTV Award de Guns N' Roses, une veste en cuir que le guitariste des Rolling Stones Keith Richards portait sur scène au tristement célèbre festival d’Altamont et des guitares d’Eddie Van Halen ou de The Edge (U2).