"Velvet Rope", le nouveau single de Rita Ora

L'interprète de "Never Let You Down" livre ici une balade mélancolique, après le très énergique "Let You Love Me" sorti le 21 septembre dernier. Les deux morceaux feront partie des seize titres de "Phoenix", le nouvel opus de la musicienne, dont la sortie est prévue pour le 23 novembre.

De ce disque, sont aussi déjà connus les titres "Anywhere", "Lonely Together" avec le regretté DJ Avicii, "Your Song", mais aussi "Girls" en featuring avec Cardi B, Bebe Rexha et Charli XCX sorti il y a six mois.

"Phoenix" sera le deuxième album de l'artiste, après "Ora" dévoilé en 2012.