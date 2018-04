Van Morrison incontestable tête d'affiche du Bluesfestival de Peer

Van Morrison sera, le 14 juillet prochain, l'incontestable tête d'affiche du festival musical Blues Peer qui se tient sur trois jours, annoncent lundi les organisateurs.

"Van The Man a la réputation d'être un vieux bonhomme grincheux. Son inimitié pour la presse et la critique est légendaire. Il y aura donc de l'ambiance", promettent les organisateurs. Le chanteur nord-irlandais est l'auteur de plusieurs classiques, notamment "Have I Told You Lately", "Gloria", "Brown Eyed Girl", "Bright Side Of The Road", "Moondance", "Spanish Rose" ou encore "Here Comes The Night". Récemment, il a signé en compagnie de Joey Defrancesco l'album "You're Driving Me Crazy".

Blues Peer aura lieu les 13, 14 et 15 juillet. Les tickets standard seront en vente dès le mois de mai.

Le festival pourra aussi compter sur la participation de John Hiatt, Little Steven & The Disciples of Soul et Boogie Boy.