Usher de retour avec le nouveau single "LaLaLa"

Usher, la star du Rnb du début des années 2000, s'offre un tout nouveau titre, "LaLaLa", avec le producteur et DJ Sud-africain Black Coffee. Ce dernier ajoute ainsi un nouveau trophée à ses collaborations, après avoir collaboré avec Drake, Jorja Smith, Alicia Keys et dévolé un morceau en 2018, "Wish You Were Her".

Le chanteur Usher s'est offert l'année dernière un nouvel album "A", avec Zaytoven. Il sera à l'affiche du film "Queens" avec Jennifer Lopez et Cardi B qui sortira en France le 16 octobre prochain.