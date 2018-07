Une trentaine d'interviews de Lou Reed publiée en août

"My Week Beats Your Year: Encounters With Lou Reed" sera publié au mois d'août aux éditions Hat & Beard Press.

La maison d'édition Hat & Beard Press publiera, au mois d'août prochain, une compilation regroupant une trentaine d'interviews du regretté leader du Velvet Underground.

Lou Reed a déjà fait l'objet de nombreuses publications. Récemment le label, et aussi maison d'édition, Anthology, basé dans le quartier de Brooklyn à New York, a publié en avril, des poèmes inédits du musicien.

Mené par Lou Reed et John Cale, le Velvet Underground n'aura existé qu'entre 1965 et 1970. Il est par la suite devenu mythique et a influencé nombre d'artistes. Lou Reed est décédé en 2013 à l'âge de 71 ans.