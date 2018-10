Une tournée pour les 30 ans des Smashing Pumpkins

La formation de Billy Corgan partira prochainement en tournée, à l'occasion du trentième anniversaire de son groupe rapporte Pitchfork.com.

Cette série de concerts viendra après une tournée organisée à l'occasion de la reformation du groupe, qui a débuté plus tôt cette année.

Les Smashing Pumpkins seront de passage le 16 octobre à Londres et le 18 à Bologne avant de s'envoler aux Etats-Unis et se produire à Chicago, St.Louis, Tucson ou encore Phoenix.

Toutes les dates sont à retrouver via le site du groupe.

Prochainement, le 16 novembre, les Smashing Pumpkins dévoileront l'album "Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun". Ils ont déjà partagé les singles "Solara" et "Silvery Sometimes (Ghosts)".