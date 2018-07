Un nouvel album en préparation pour Sade

Huit ans après "Soldier of Love" le groupe de la chanteuse anglo-nigériane travaillerait sur un nouvel opus, rapporte Pitchfork.com.

C'est Stuart Matthewman, membre du groupe britannique Sade, qui aurait confié la nouvelle au magazine Rated R&B.

La formation aurait déjà écrit quelques chansons à retrouver sur le prochain disque. Celui-ci ferait suite à "Soldier of Love", sorti en 2010.

Récemment, Sade a sorti sa première chanson en sept ans "Flower of the Universe". Le titre figurait sur la bande originale du film "Un raccourci dans le temps" d'Ava DuVernay sorti en mars dernier.

Sade est l'une des plus grandes stars de la soul des années 80 et 90, avec des tubes comme "Smooth operator" ou "The sweetest taboo". Elle a vendu plus de 50 millions de disques en 27 ans de carrière et seulement six albums.