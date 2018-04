Un nouvel album en juin pour Drake ?

Les fans de l'interprète de "God's Plan" ont pu découvrir sur le compte Instagram du rappeur un nouveau post montrant le Canadien de dos, arborant un blouson. Celui-ci annonce la sortie de "Scorpion" que l'on imagine être le titre d'un nouvel album. Ce potentiel opus serait annoncé pour le mois de juin 2018.

Récemment, Drake a dévoilé le clip "Nice for What" où figurent nombre d'actrices et célébrités, mais aussi celui de "God's Plan".

En mars 2017, Drake avait sorti More Life, comprenant 22 titres.