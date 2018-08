Un nouvel album de Gorillaz en préparation

Après avoir dévoilé en juin dernier son dernier album "The Now Now", la formation de Damon Albarn pourrait bien remettre le couvert.

Spin.com rapporte que dans une interview accordée à la radio autrichienne Radio FM4, le leader du groupe aurait évoqué un nouvel album. Mais celui-ci ne sortira pas cette année a précisé le musicien.

L'opus pourrait être dévoilé après la sortie du prochain disque de The Good, The Bad & The Queen, l'autre groupe d'Albarn, formé par Paul Simonon des Clash, Simon Tong de the Verve et Tony Allen.

"The Now Now" est paru le 29 juin dernier. Sur celui-ci figurent les titres "Hollywood", "Fire Flies", "Humility" ou encore "Lake Zurich".

Le dernier album de Gorillaz "Humanz" était sorti en 2011.