Un nouveau titre et une tournée pour Dido

Après 15 ans d'absence sur scène, la chanteuse britannique Dido a annoncé une nouvelle chanson en amont d'un album et a dévoilé les dates de sa tournée qui débutera en mai. L'interprète de "Thank You" et de "Here With Me" présentera l'album "Still On My Mind" le 8 mars, cinq années après son dernier LP intitulé "Girl Who Got Away."

Elle a accompagné l'annonce de son nouvel album avec un premier extrait, la chanson "Hurricanes" qui est déjà disponible en streaming.