Un nouveau titre de The Strokes dévoilé le soir du Nouvel An

Le groupe de rock américain The Strokes a interprété sa première nouveauté de 2020 lors d’un concert organisé au Barclays Center de New York, ville d’origine des musiciens. "Ode to the Mets" sera inclus dans le sixième album du groupe, que le chanteur Julian Casablancas a annoncé sur scène. "OUI, notre nouvel album est en route. 2020, nous voici", a-t-il lancé à la foule du Barclays Center. Ce nouveau disque succédera à "Comedown Machine" (2013). Depuis cet album, les rockeurs de "Two Kinds of Happiness" ont proposé l’EP "Future Present Past" (2016).

Au mois de mai, les musiciens avaient déjà interprété une nouveauté appelée "The Adults Are Talking", pendant un concert de bienfaisance à Los Angeles. Après cet événement, leur agent avait révélé qu’ils préparaient de mystérieux nouveaux titres, sans plus de précisions. Sur la scène du Barclays Center de Brooklyn, le groupe a également interprété "Modern Girls & Old Fashion Men", pour la première fois depuis 2003, avec la participation de Mac DeMarco. L’artiste américain avait collaboré à l’album de Casablancas "Virtue" (2008), qui accompagnait le projet de rock expérimental The Voidz.

Le public retrouvera The Strokes lors des éditions sud-américaines du festival Lollapalooza cette année, aux côtés de Guns N' Roses, Travis Scott, Lana Del Rey ou encore Gwen Stefani. Le groupe rejoindra aussi Lana Del Rey et Martin Garrix au festival Asuncionico, qui se déroulera du 31 mars au 7 avril au Paraguay.