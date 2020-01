Un nouveau single pour My Chemical Romance ?

Un mois après s'être réuni pour la première fois depuis 7 ans, My Chemical Romance, (MCR pour les intimes) vient de faire paraître sur YouTube une courte vidéo sobrement baptisée "An Offering…" ("Une offrande…"). Il pourrait s’agit du teaser d’un futur single. On y voit des personnages drapés de noir, à la cape frappée d’une croix blanche, et au visage couvert par un masque de crâne. Cette charmante armada s’en va ainsi vêtue, gambader dans les bois et s’adonner à des rites obscurs. La vidéo prend fin en annonçant un concert, qui se tiendra le 20 juin prochain à Milton Keynes au Royaume-Uni. Les fans devront attendre le 24 janvier prochain pour se procurer les précieux billets.

Rien n’indique pour autant qu’un nouvel album ou opus est en préparation. Le tout dernier projet des musiciens, "Danger Days : The True Lives of the Fabulous Killjoys", remonte à 2010. Le 20 décembre dernier, le groupe avait donné son premier concert en sept ans, à Los Angeles. Leur site officiel précise aussi qu’ils se produiront au Japon, Australie et Nouvelle-Zélande.