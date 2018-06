Un nouveau single pour Gorillaz avec "Fire Flies"

Après avoir partagé les morceaux "Humility," "Sorcererz" et "Lake Zurich", Gorillaz revient avec "Fire Flies".



"The Now Now" est prévu pour le 29 juin prochain. Il fait suite à "Humanz" sorti en 2011. On retrouvera sur ce prochain disque deux collaborations, l'une avec Geroge Benson sur le titre connu "Humility", et l'autre avec Snoop Dogg et Jamie Principle sur "Hollywood".

Tracklisting de l'album:

1. "Humility (feat. George Benson)"

2. "Tranz"

3. "Hollywood (feat. Snoop Dogg and Jamie Principle)"

4. "Kansas"

5. "Sorcererz"

6. "Idaho"

7. "Lake Zurich"

8. "Magic City"

9. "Fire Flies"

10. "One Percent"

11. "Souk Eye

Ecouter "Fire Flies" de Gorillaz :