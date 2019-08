Un Liam Gallagher nostalgique dans le clip de "One of Us"

Le titre "One of Us" figurera sur le second album solo de Liam Gallagher, "Why Me ? Why Not", à paraître le 20 septembre 2019 chez Warner Records. Ce single, qui fait référence au classique d'Oasis "Live Forever", visait à "exprimer l'espoir qu'une relation cassée pourra être sauvée à l'avenir", selon les termes du musicien. Le clip, dévoilé ce 28 août, marque le dixième anniversaire de l'altercation tristement célèbre qui a entraîné la séparation d'Oasis, lors du festival Rock en Seine.

L'idée de ce clip en noir et blanc vient de Stephen Knight, le créateur de la série "Peaky Blinders", alors qu'Anthony Byrne (qui a réalisé la cinquième saison de la série) est le réalisateur de cette vidéo. On y découvre Liam Gallagher à différents âges, assis à côté de son alter ego adolescent et enfant, au milieu d'un champ, en pleine campagne anglaise.

"One of Us" est en réalité le quatrième extrait de "Why Me ? Why Not", après "Shockwave", "The River" et "Once". Cet album est né de la collaboration entre Andrew Wyatt et Greg Kurstin, qui avaient tous deux travaillé sur le premier album du musicien, "As You Were", sorti en 2017."Why Me ? Why Not" sortira aux États-Unis en même temps que le documentaire concernant le chanteur, "As It Was", réalisé par Gavin Fitzgerald et Charlie Lightening.

A l'automne, Liam Gallagher doit assurer la première partie de plusieurs concerts de la tournée américaine de The Who, qui démarrera le 9 octobre à San Francisco. Il tournera ensuite en Europe, du 11 novembre 2019 au 21 février 2020. Plus d'informations sur le site officiel de Gallagher.