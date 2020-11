Un Joyeux Noël ? Jamais sans Mariah Carey !

Avec le succès d'"All I want for Christmas is you !", Mariah Carey est devenue par la force des choses, la "Reine de Noël". Sa chanson, coécrite avec Walter Afanasieff, est depuis sa sortie en 1994, l’hymne incontournable des festivités de fin d’année, et a déjà engrangé des dizaines de millions de dollars de royalties.

Forte de ce titre, Mariah Carey proposera en ligne, et en streaming, début décembre un spectacle avec un casting prestigieux, qu’elle a dévoilé elle-même sur Twitter : à ses côtés, le public pourra retrouver entre autres Ariana Grande, Jennifer Hudson et Snoop Dogg. L’émission sera réalisée par Hamish Hamilton et Roman Coppola (fils, et frère de), et offrira chansons et performances dans le plus pur esprit de Noël.