Un été rock’n’roll à Mouscron avec la reprise des concerts au Wap Doo Wap

À Mouscron, le Wap Doo Wap a rouvert ses portes. Ce lieu entièrement dédié aux années sixties propose cet été une programmation qui fera des heureux parmi les fans de rock’n’roll et de blues !

Deep Purple, ZZ Top, The Beatles, Queen, Led Zep, AC/DC, Queen, Guns N’Roses, Walter Trout, BB King… tel est le répertoire prévu par les groupes qui se présenteront cet été sur la scène de la Salle des Miroir à Mouscron, dans le cadre de l’évènement "Wap’ment vôtre" organisé par le mythique Wap Doo Wap.

Voici le programme :

Le vendredi 10 juillet, ce seront les "Bluesman experience" qui mettront l’ambiance avec un répertoire "classic et modern", allant de BB King à Joe Bonamassa, Walter Trout et bien d’autres. Les 4 musiciens sont bien connu des Mouscronnois puisqu'ils avaient déjà enflammé le kiosque du parc lors du 21 juillet de l’année dernière.

Ce sera ensuite au tour du "Vintage Classic Rock Band" la semaine suivante. Le vendredi 17 juillet, le quatuor de rock revisitera en effet les standards de Pink Floyd, The Beatles, Deep Purple, Queen, Téléphone… le tout avec une énergie débordante.

S’en suivra ensuite une longue pause, puisque le concert suivant n’est prévu que pour le 21 août, avec "The Chico’s Family". Comme son nom l’indique, le groupe est composé de 4 membres d’une même famille, avec Claire – une chanteuse et guitariste autodidacte – entourée de trois musiciens multi-instrumentistes, qui ensemble, vont revisiter les classiques du rock.

Et enfin, le dernier concert de l’été se déroulera le 28 août avec "Jug", un guitariste-chanteur bruxellois qui enchaîne les tournées en accompagnant des artistes de renom depuis plus de 10 ans (Saule, Charlie Winston, Bazbaz, Greenshape…) et Frank Marco, qui n’est autre que le batteur de Saule et des Innocents. Ensemble, ils réinterpréteront et réinventeront les standards de Blues et de Rock’N’Roll en laissant une place centrale à l’essence même de cette musique : l’improvisation. Surprise donc, car un concert de "Jug" ne ressemble jamais à un autre.