Un documentaire sur les jeunes années de David Bowie attendu pour l'année prochaine

Le musicien fera l'objet d'un nouveau documentaire signé par la BBC, a-t-on pu lire sur le site David Bowie News.

La chaîne britannique va donner un nouvel épisode aux documentaires sur David Bowie, décédé en 2016.

Après "David Bowie: Five years", sorti en 2013 et "David Bowie: The Last Five Years" diffusé en 2017, la BBC donnera naissance à un nouveau documentaire consacré au musicien. Intitulé "David Bowie : The First Five Years", d'après le NME, il évoquerait les jeunes années du chanteur.

Le documentaire serait diffusé l'année prochaine.

Le chanteur britannique, icône de la pop, est décédé en janvier 2016 d'un cancer qu'il avait réussi à dissimuler au public jusqu'au bout, juste après son 69e anniversaire.