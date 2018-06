Un coffret de raretés et d'inédits de Joe Strummer paraîtra le 28 septembre

Un coffret intitulé "Joe Strummer 001", comprenant des raretés et des inédits de Joe Strummer, l'ancien leader du groupe The Clash, paraîtra le 28 septembre, a annoncé vendredi la maison de disque PIAS.

Cette anthologie couvre toute la période solo de Strummer, ainsi que celle, pré-Clash, où il jouait avec les 101'ers, et post-Clash où il était accompagné des Mescaleros. En revanche, il n'y aura aucun titre du Clash, groupe emblématique du mouvement punk britannique.

Sur les 32 titres proposés, douze sont inédits, vingt sont des raretés.

Parmi ceux-ci figurent une version démo de "This Is England" dont le titre initial était "Czechoslovak Song/Where Is England", une version démo de "Letsagetabitarockin" datant de 1975, des chutes de la bande originale du film "Sid & Nancy", "Rose Of Erin", "The Cool Impossible" et "London Is Burning", une des toutes dernières chansons qu'il a enregistrées avant sa mort en 2002 à l'âge de 50 ans.

Après son décès, ses proches se sont aperçus que le chanteur avait soigneusement archivé toute son oeuvre. Plus de 20.000 objets, allant de notes écrites aux cassettes audio enregistrées sont recensés et classés dans un fonds géré par sa veuve Luce.

Le coffret, qui contiendra un livre incluant notamment des notes de personnelles de Strummer, doit sortir en cinq éditions Deluxe, double CD et quadruple vinyles.