Un biopic de Sex Pistols est en préparation

Après le succès de "Bohemian Rhapsody", Starlight Films a révélé avoir commencé à travailler sur un film retraçant la carrière du groupe initiateur du mouvement punk, à Londres, dans les années 1970.

La productrice et scénariste Ayesha Plunkett, qui travaille sur le projet depuis 18 mois, a confié au Daily Star britannique : "Nous avons été impressionnés des résultats au box-office de 'Bohemian Rhapsody'. Cela montre que le public a envie de voir ce genre de films."

La maison de production a par ailleurs annoncé que le casting du film allait bientôt débuter, laissant penser qu'ils avaient déjà une idée des acteurs qu'ils aimeraient voir incarner le manager du groupe, Malcolm McLaren ainsi que la créatrice de mode Vivienne Westwood.

Bien que les détails de l'intrigue du film n'aient pas été évoqués, il y a de fortes chances que ce biopic se concentre sur Malcolm McLaren et Vivienne Westwood. Dans les années 1970, ils géraient tous deux le magasin de vêtements SEX à Chelsea, qui a largement influencé le mouvement punk rock britannique.

Le groupe Sex Pistols a déjà été représenté à l'écran par le passé, notamment dans "24 Hour Party People" et dans le documentaire "L'Obscénité et la fureur" qui retraçait sa courte carrière, qui n'a duré que de 1975 à 1978.

Cette année, le groupe fête son 44ème anniversaire. Il n'a publié que quatre singles et un album studio, "Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols". En début d'année, l'ancien guitariste d'Oasis, Noel Gallagher, avait décrit l'album précité de Sex Pistols comme "l'enregistrement le plus influent de tous les temps."