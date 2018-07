Tyler, The Creator et A$AP Rocky à Paris pour le clip de "Potato Salad"

Les deux rappeurs américains s'offrent une escapade parisienne pour le single "Potato Salad".

Les connaisseurs pourront reconnaître derrière les raps de Tyler, The Creator et A$AP Rocky, la version instrumentale de "Knock Knock", initialement interprété par Monica et Missy Elliott. Cette nouvelle version aurait été produite par Kanye West.

En plus de montrer la tour Eiffel et une brève apparition de Jaden Smith, le clip annonce à sa fin “WANGSAP”. D'après Pitchfork.com, il s'agirait d'un nouveau projet entre les deux artistes. Tous les deux sont en effet des collaborateurs de longue date.

Regarder le clip de "Potato Salad" de Tyler, The Creator et A$AP Rocky :