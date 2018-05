La pop star australienne vient de dévoiler un nouveau morceau issu de son prochain album.

Dans cette "lyric video", avant-goût quasiment obligatoire avant la diffusion d'un clip, on peut reconnaître un personnage reprenant les traits du chanteur, lévitant dans une serre habitée par des plantes merveilleuses.

"Bloom" fait suite aux singles "My My My!" et "The Good Side".

Le premier album de Troye Sivan "Blue Neighbourhood" est sorti en 2015.

Regarder le clip "Bloom" de Troye Sivan :