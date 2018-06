Troye Sivan dévoile le clip très glamour "Bloom"

L'artiste australien Troye Sivan vient de mettre en ligne le clip du titre "Bloom" qui figurera sur l'album du même nom, attendu pour le 31 août prochain rapporte RollingStone.com.

C'est aux côtés de luxuriantes compositions florales quer la pop star australe interprète son morceau "Bloom", arborant plusieurs tenues et maquillages exubérants.

En mai dernier, le chanteur avait mis en ligne la "lyric vidéo" de "Bloom" qui avait comptabilisé plus de 10 millions de vues.

Le titre est à retrouver sur le prochain album de l'artiste "Bloom" attendu pour le 31 août rapporte Rolling Stone. Plusieurs titres ont déjà été dévoilés : "My My My" ou encore "The Good Side". Le journal ajoute que Ariana Grande sera à retrouver sur l'opus en question. Une tournée en Amérique du Nord débutera au mois de septembre.

Regarder le clip de "Bloom" de Troye Sivan :