Troye Sivan dévoile le clip de son duo avec Ariana Grande

La pop star vient de mettre en ligne le clip de son titre "Dance To This" en featuring avec la chanteuse Ariana Grande.

C'est face à un public bien endormi que l'interprète de "My, My, My" vient chanter son nouveau single. Il est par la suite rejoint par Ariana Grande. Les deux artistes font ensuite fuire leur audience pour danser seuls.

"Dance To This" est issu du prochain album de Troye Sivan, "Bloom", attendu pour le 31 août.

En novembre prochain, le chanteur sera à l'affiche de "Boy Erased" de Joel Edgerton, avec Lucas Hedges, Nicole Kidman et Russell Crowe. Il signe d'ailleurs l'une des chansons de la bande originale, "Revelation" avec Jónsi de Sigur Rós.

Regarder le clip "Dance To This" de Troye Sivan et Ariana Grande :