Trois représentations de dEUS à l'AB pour fêter les 20 ans de son album "The Ideal Crash"

Le groupe de rock anversois dEUS se produira trois soirs d'affilée en mai 2019 à l'Ancienne Belgique, à Bruxelles, indique lundi l'organisateur de concerts Live Nation. Tom Barman et ses comparses joueront en intégralité leur troisième album "The Ideal Crash", qui souffle sa 20e bougie.

"The Ideal Crash" est considéré comme un classique de l'oeuvre de dEUS. Il comprend des tubes tels que "Put the Freaks Up Front", "Sister Dew" et "Instant Street". L'album avait été produit par le Canadien David Bottrill, qui est notamment producteur de Tool, The Smashing Pumpkins et David Sylvian. Ce dernier s'occupera d'ailleurs par la suite de l'avant-dernier album des Anversois, "Keep You Close".

A l'occasion de son 20e anniversaire, le disque sera publié dans une version remastérisée. dEUS donnera également 20 concerts dans toute l'Europe. Il prendra place à l'AB les 21, 22 et 23 mai.

Les rockeurs entreront par ailleurs bientôt en studio pour enregistrer leur huitième album.

plus d'infos sur le site de l'AB