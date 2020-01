Travis Scott partage le clip de "GATTI"

Dans la foulée de son EP, "JackBoys", le rappeur de Houston Travis Scott a dévoilé le clip de sa dernière collaboration avec Pop Smoke, intitulée "GATTI". Elle figure sur l’album, sorti dans le courant du mois de décembre. Cette "vidéo entre potes" a été réalisée par White Trash Tyler et Travis Scott, sous le pseudonyme de Cactus Jack. Le duo avait précédemment réalisé les clips de "Gang Gang" et le court-métrage "JackBoys", sur lesquels on découvrait Don Toliver, Sheck Wes, Quavo, Offset et Young Thug.

Dans le clip de "GATTI", la caméra suit Travis Scott et Pop Smoke qui déambulent dans les rues de New York au volant d’une Bugatti Chiron, sur un beat produit par AXL Beats et 808Melo. "GATTI" est l’un des sept titres de la dernière compilation du rappeur parue sur son propre label, Cactus Jack Records. Il a fait appel à d’autres talents de sa maison de production sur certains titres, comme Don Toliver, Sheck Wes, Luxury Tax 50 et Chase B.

Travis Scott a sorti son troisième album studio, "Astroworld", qui est à retrouver sur son site officiel, en août 2018. Depuis, il a notamment collaboré avec Post Malone et Ozzy Osbourne sur "Take What You Want", qui figure sur l’album "Hollywood’s Bleeding" de Malone.