Travis Scott et Post Malone seront sur la scène des MTV VMAs le 20 août prochain

Les deux rappeurs viennent grossir les rangs des artistes qui se produiront sur la scène des MTV Video Music Awards aux côtés d'Ariana Grande et Jennifer Lopez rapporte Pitchfork.com.

Shawn Mendes, Logic et Ryan Tedder seront aussi de la partie. Jennifer Lopez recevra cette année le Michael Jackson Video Vanguard award. Sa performance lors de la cérémonie sera la première depuis 2011.

Celle-ci se tiendra le 20 août prochain à New York au Radio City Music Hall. La rappeuse Cardi B est l'artiste la plus nommée avec dix nominations, devant Beyoncé et JAY-Z qui se contentent de huit.

Les MTV Video Music Awards, organisés par la chaîne MTV, récompensent chaque année les meilleurs vidéo-clips des douze derniers mois écoulés.