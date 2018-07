"Tranquility Base Hotel & Casino", le nouveau clip des Arctic Monkeys

Après avoir fait patienter leurs fans avec une image postée sur Twitter, les Arctic Monkeys dévoilent enfin leur nouveau clip. Pour cette nouvelle vidéo, on retrouve la même ambiance vintage que dans "Four Out Of Five" sorti en mai dernier.

Celui-ci évoquait l'univers du film "Orange mécanique" de Stanley Kubrick.

"Tranquility Base Hotel & Casino" est le sixième opus du groupe britannique. Il s'agit du premier album de la formation depuis cinq ans.

Regarder le clip de "Tranquility Base Hotel & Casino" des Arctic Monkeys :