Tove Lo révèle deux collaborations avec Finneas, le frère de Billie Eilish

Avant d’entamer la tournée "Sunshine Kitty", la superstar suédoise Tove Lo propose "Bikini Porn" et "Passion and Pain Taste the Same When I’m Weak", deux titres radicalement différents l’un de l’autre et pourtant tous deux composés avec le frère de Billie Eilish, Finneas. Au mois de décembre, Finneas a déclaré à Variety qu’il collaborait avec Selena Gomez et Camila Cabello, mais n’avait pas mentionné la chanteuse suédoise, dont il est très fan.

L’entraînant "Bikini Porn" célèbre un mode de vie insouciant sur un rythme tropical. "Passion and Pain Taste the Same When I’m Weak" est un tube à l’ambiance bien plus morose. Ce sont les premières nouveautés de Tove Lo depuis son quatrième album, "Sunshine Kitty", disponible depuis le mois de septembre. Enregistré à Los Angeles et en Suède, le disque inclut des collaborations avec Kylie Minogue, ALMA, MC Zaac, Jax Jones et Doja Cat.

Tove Lo sera bientôt en tournée en Amérique du Nord pour défendre ce dernier opus. L’artiste sera au Marathon Music Works de Nashville le 3 février. La tournée se terminera le 28 février au Hollywood Palladium de Los Angeles et passera par San Francisco, Boston, Atlanta et Philadelphie.

Avant le "Sunshine Kitty Tour", Tove Lo sera en lice dans la catégorie du Meilleur clip vidéo aux Grammy Awards 2020, pour le très cinématique "Glad He’s Gone". The Chemical Brothers, FKA Twigs, Gary Clark Jr. et Lil Nas X ont également été cités dans cette catégorie.