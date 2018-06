Tove Lo dévoile son nouveau clip "Bitches" avec Charli XCX et Icona Pop

L'interprète de "Habits (Stay High)" devient thérapeute de couple le temps de son nouveau clip "Bitches". Initialement issu de son opus "Blue Lips" sorti en 2017, la chanteuse lui offre une nouvelle version accompagnée de la Britannique Charli XCX, des Suédoises Icona Pop, Elliphant et de la Finlandaise Alma.

Ce n'est pas la première fois que les différentes artistes collaborent ensemble. Charli XCX est apparue sur le tube d'Icona Pop I Love It paru en 2012. La Britannique a aussi enrôlé Tove Lo et Alma sur le morceau "Out Of My Head".

Regarder le clip de "Bitches" de Tove Lo en featuring avec Charli XCX, Icona Pop, Elliphant et Alma :