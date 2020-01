Tigres et dragon dans "Morado" le clip violet de J Balvin

J Balvin - Morado (Official Video) - 14/01/2020 Stream "MORADO" on your favorite streaming platform:: https://JBalvin.lnk.to/MoradoYD Subscribe to my YouTube channel here: https://www.youtube.com/user/JbalvinTube?sub_confirmation=1 Connect with J Balvin on socials: Instagram: https: https://www.instagram.com/jbalvin/ Twitter: https://twitter.com/JBALVIN Facebook: https://www.facebook.com/JBalvinOficial/ TikTok: https://www.tiktok.com/@jbalvin LYRICS: Colores Yeah , Leggo Después de tres canciones seguidas, Analizando la movida No sale si esta herida , Quiere hanguear es su estilo de vida No le gustan principiantes, que sean calle, pero elegante Perreamos hasta que tú y yo no aguante Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella … Baila pa que su nalga rebote Pide whiskey hasta que se agote Si lo prende exige que rote Y bailando si vas a hacer que nos boten Nena seguro que en llegar fuiste la primera En la cama siempre tu te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras girl Nena seguro que en llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella… Me robo y en su casa me ubicó De repente me jaló y pal cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Pa hacerme el loco sí que soy experto Me tiene soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida termine echando bebidas en tu cuerpo Nena ---- seguro que en llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras girl Nena ---- seguro que en llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella… Sky Estamos rompiendo o no estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Global Perreando J Balvin men Leggo Leggo Music video by J. Balvin performing Morado. © 2020 UMG Recordings, Inc. ©TM/KK http://vevo.ly/f8gcE5 #Morado #JBalvin #Colores #Arcoriris #Leggo #latinogang