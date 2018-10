Thom Yorke vient au secours de l'Antarctique pour Greenpeace

Le musicien britannique vient de dévoiler le morceau "Hands Off the Antarctic", qui vient appuyer la mission de protection de l'océan Antarctique de l'organisation Greenpeace.

Pour illustrer ce titre instrumental, le leader de Radiohead met en scène une succession d'images de paysages en noir et blanc, tournées depuis le navire de Greenpeace, l'Arctic Sunrise. Dans les colonnes du journal Independent, le musicien présente son morceau comme une évocation de la "marche incessante" de "l'empreinte" de l'Humanité sur l'Antarctique. Il ajoute que "certains endroits sur cette planète sont censés rester vierges et sauvages, et non pas détruits par l'Homme".

Récemment, Thom Yorke a sorti la bande-originale du film de Luca Guadagnino "Suspiria", attendu le 14 novembre dans les salles françaises.