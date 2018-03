The Weeknd dévoile un nouvel album de six titres "My Dear Melancholy"

Le chanteur de RnB The Weeknd revient avec "My Dear Melancholy" qui fait suite à "Starboy", sorti en novembre 2016.

Pitchfork rapporte que les six morceaux ont été produist par The Weeknd, mais aussi Guy-Manuel de Homen-Christo du groupe Daft Punk, et Skrillex entre autres.

Sorti en novembre 2016, le dernier album de The Weeknd, "Starboy", a été auréolé par le Grammy du Meilleur album urbain contemporain.

L'interprète de "The Hills" a récemment collaboré avec Kendrick Lamar sur le single "Pray for Me" issu de la bande-son du film "Black Panther".