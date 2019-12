The Roots partage une nouvelle version de "Feel it (You Got It)"

Après plusieurs années d’absence, The Roots, le groupe de hip-hop de Philadelphie fondé par Questlove et Black Thought revient avec un nouveau titre.

Questlove avait déjà présenté "Feel it (You Got It)" cet automne dans son ancien lycée, The Philadelphia High School For Creative & Performing Arts, à l’occasion de l’événement Citizen Bank, Made Ready for Music. Le groupe en a ensuite révélé un clip de deux minutes, réalisé par l’Américain Alan Ferguson. Et cette semaine, Questlove a surpris ses fans en leur offrant, en guise de cadeau de Noël, une version de quatre minutes de "Feel It (You Got It)", dans laquelle on retrouve Tish Hyman.

Très rythmé, ce titre est la première nouveauté signée The Roots depuis la sortie du morceau "It Ain’t Fair", feat. Bilal, notamment entendu dans le film "Detroit" (2017). Comme le rappelle Rolling Stone, "Feel It (You Got It)" pourrait bien apparaître sur le 12e album du groupe, "End Game", qui succédera à "… And Then You Shoot Your Cousin" (2014).

Questlove effectue par ailleurs ses premiers pas en tant que réalisateur, avec le documentaire consacré au Harlem Cultural Festival, surnommé "Black Woodstock". Il sera diffusé prochainement. L’artiste coproduit aussi un futur spectacle de Broadway, inspiré de la mythique émission "Soul Train".